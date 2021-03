Faul ist er nicht, der Herr Franz. Deshalb ist er regelmäßig "auf da Geh." Also unterwegs. In seiner Heimatgemeinde. Einen Fotoapparat hat er immer dabei. Wird vermutlich eher das Handy sein, also sein "mobil phone." Was er zu sehen bekommt stellt er auf eine Seite namens "Facebook ohne Corona." Er bewertet nicht was er zeigt. Er zeigt es nur. Fest steht: Die Bauformen ändern sich ziemlich. Oda wia? Das Häuschen im Grünen schaut immer öfter, na ja, ganz anders aus. ...