Die Wolkenversteher vom Sonnblick & der Kolm Naz

"In der Klimaforschung sind Wolken noch große Unbekannte. Um mehr über diese zu erfahren, entsteht am Sonnblick ein neues Zentrum."

Wolkenpartikel werden dort dauerhaft gemessen und analysiert. Dadurch gestalten sich die Klimaprognosen genauer.

Das Wolkenforschungszentrum in luftigen 3109 Metern Seehöhe gilt europaweit als einzigartig. Das schrieb eine SN-Kollegin dieser Tage.

Mir fiel sofort ein Name ein. Der vom legendären Kolm Naz. Geboren wurde er am 3. April 1844 im Rauriser Gaisbachtal. Sein bürgerlicher Name lautete Ignaz Rojacher. Er war der Sohn eines armen Bergmannes, der samt Frau aus Kärnten ins Rauriser Tal zuwanderte, um hier unter ...