Manchmal passiert das. Du willst es zwar nicht, aber es geschieht: Du hörst ein lautes Gespräch am Nachbartisch mit - und kommst ins Grübeln.

Draußen in diesem schönen Land. Da sitzen die Leute im Wirtshaus und reden noch miteinander. Also: Sie schauen nicht auf das Display ihres Mobiltelefons und tun so, als wäre der andere gar nicht da. Wirklich, die reden! In diesem Fall ...