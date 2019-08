Es gab wieder viele Leserreaktionen. Hier (aus Platzgründen gekürzt) Kostproben daraus:

Es ergibt überhaupt keinen Sinn, in einer so intensiv genutzten Kulturlandschaft wie in Salzburg Wölfe zu schützen, durch steiles und unwegsames Gelände wird Herdenschutz unmöglich gemacht, daher ...