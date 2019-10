Achtung: Sie werden bald pfeifen. Und wie! Nämlich die Komantschen. Zunächst einmal in Tirol. Eine kleine Welt, ein Wanderzirkus, schlägt dort am Wochenende nach monatelanger Absenz wieder die Zelte auf.

Es ist eine Welt, die sich seit Jahren selbst genügt - deren Protagonisten glauben, "ganz in echt" die große Welt zu repräsentieren. Wobei: Vor allem der rot-weiß-rote TV-Tross ermuntert immer öfter dazu, Skirennen ohne Ton anzuschauen.

Global betrachtet entspricht besagte Welt höchstens dem Format von Minimundus. Bevölkert von Skifahrern. Einem Präsidenten. Und umschwärmt von einem Heer an TV-Reportern. Wenn wir Glück haben, sind vielleicht ja wieder einmal sechs Österreicher unter den ersten fünf (© Dirk Stermann) zu finden. Wird heuer aber schwierig, ganz ohne Marcel Hirscher und zunächst auch ohne Anna Veith.

Eine ist gewiss dabei. Nämlich die aus Abtenau stammende Alexandra Meissnitzer. Sie wechselte als Ex-Rennläuferin schon vor Jahren die Profession.

Und ganz ehrlich: Sie ist einer der Gründe, sich auf den Winter zu freuen - und aufs Fernsehen zu schauen. Beachtlich, wie sie sich als Persönlichkeit entwickelt hat. Manch anderem Co-Kommentator und vor allem manch anderer Co-Kommentatorin im Gebührenfernsehen darf und sollte sie ein Vorbild sein. Denn: Statt Dialekt-Genuschel und ständiger verbaler Einfädler kommt von Meissnitzer Information. Klar, verständlich, sympathisch.

Was sie draufhat, war jüngst auch in einem kleineren Kreis zu erleben. Sie moderierte eine Pressekonferenz der Skigebiete von Saalbach, Zell am See und Kaprun. Sie tat es absolut kompetent. Was Meissnitzer im neuen Fach als Moderatorin auszeichnet, ist Jahr für Jahr auch bei der SN-Sportgala zu erleben. Es gibt eben auch ein Leben nach dem Sport. Alexandra Meissnitzer zeigt es vor.

Und sie ist ein Vorbild dabei.