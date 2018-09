Europa, der Katschthaler Hans & die Schermtax

"Geht heim in eure Dörfer!", hat er einmal gesagt, der Katschthaler Hans. Und das Europa der Regionen, das hat er oft beschworen.

Es ist alles schon eine Zeit lang her. Da war der "Hons", ein gebürtiger Embacher, Landeshauptmann von Salzburg. Irgendwann wurde der Ausdruck geprägt, er, der Katschthaler Hans, warat a "Schermtax".

Was das ist? Der Begriff Schermtax stammt aus dem Salzburger Dialekt. Er beschreibt eine frei stehende Fichte mit ausladenden Ästen. Eine ordentliche Schermtax bietet Mensch und Tier Unterstand. Wenn es heiß ist, ist es unter den Ästen schattig und kühl. Wenn's regnet, findet man trockenen Unterstand. Schutz in allen Lebenslagen also …