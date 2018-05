Hallstätter Luftgeschäfte & der Duft nach Zitronen

Probieren Sie das Wort ruhig auszusprechen: Eyjafjallajökull - damit nennen Sie auch zugleich ein Geschäftsmodell beim Namen.

Hallstätter Luft in Dosen. Aber hallo! Die Idee zweier Firmen sorgt für Gesprächsstoff. Vor allem Asiaten - die Hallstatt ja schier atemlos überrennen - sollen das kaufen. Als Souvenir. Als Mitbringsel. Derzeit noch nicht als Grabbeigabe. Kommt aber vielleicht auch noch. Früher, in der berühmten Hallstattzeit, waren sie ja normal, die opulenten Grabbeigaben. Da müssten die Dosen aber schon aus Edelmetall sein. Aber das ist wieder eine andere Geschichte.

Vermutlich entsteht schon ganz bald eine boomende Luft-Filiale in China. Dort wurde Hallstatt ja nachgebaut. Und dann noch Original-Luft aus dem richtigen Hallstatt gleich am Standl neben dem China-Restaurant kaufen! Ha! Also bitte, das wär' doch was.

Eine Firma bietet jetzt schon die "Hallstatt Breeze" (Luft aus Gosau) im echten Hallstatt an. Eine zweite will auch schon ganz bald Hallstätter Luftgeschäfte betreiben.

Ich bin sicher: Da werden vermutlich bald schon die Kitzbühler aufspringen. Immerhin wurde auch der Tiroler Nobelort nachgebaut. In Muju. Das liegt in Südkorea. Wenn, dann würde Luftspray aus "Kitzbichl" wegen des Wahrheitsgehaltes ein bisserl nach Geld riechen sollen. Weil dort ja von den 100 reichsten Deutschen 50 eine Luxusvilla besitzen. An der Sonnenseite. Auf der Schattseite wohnen mittlerweile die Einheimischen. Hört man sagen.

Übrigens: Die Isländer waren in Souvenirfragen immer schon schneller. Der Vulkan Eyjafjallajökull - er legte vor Jahren Europas Flugverkehr lahm - lieferte den Rohstoff. Nämlich Asche. Er rauchte noch, da wurde sie schon in Gläsern verkauft. Um 10 Euro. Ein Renner war's!

Warum hat in Salzburg, dieser touristisch innovativen Stadt, eigentlich noch niemand die Hallstätter-Sprayidee aufgegriffen? In Verbindung mit einem Geräusch, das auf Knopfdruck zu hören ist. Die Innenstadt-Brise könnte "Jeeeedääärmaaann!" heißen und sollte aus aktuellen Gründen ein bisserl nach Zitrone duften - im Abgang aber einen Hauch von Pferdeäpfeln tragen.

Oder Sellamsee (Zell am See). Eine Luftdose zum Mitnehmen namens "Glacier Breeze" (Gletscher-Brise) drängt sich auf. Auf Knopfdruck wäre zunächst "allahu akbar" zu hören, dann käme original eiskalte Gletscherluft aus der Dose. Die arabischen Gäste wären entzückt.

Ich seh' schon, ich hätte als Geschäftsmann durchaus das eine oder andere Talent.