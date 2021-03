Hallstatt gibt es schon doppelt. Bald auch Salzburg?

Man wird ja auch nicht jünger. Trotzdem steht fest: Das Leben steckt nach wie vor voller Überraschungen. Neugierig?

"Wir brauchen ein zweites Venedig!", sagt er mit Schweizer Gelassenheit. Sein Name ist Bruno Frey. Er stammt aus Zürich und ist Wirtschaftswissenschaftler. Im "Spiegel" meinte er kürzlich, mitten in der Pandemie: "Genau jetzt sollten wir die Zeit nutzen, um einen schonenderen Tourismus zu entwerfen." Ganz meine Rede. Aber wie?

Vor Corona, so Frey, habe es in der EU über 100 Orte gegeben "die an Übertourismus litten, etwa der Louvre in Paris mit zehn Millionen Besuchern pro Jahr oder ...