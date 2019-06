Schauma zruck: Ihr könnts den Spruch vermutlich eh schon auswendig dahersogn …

"Mia samma doch irgendwie oans. Mia leben doch gmiatlich nebeneinand. Deshalb kammat i heit mit einem Bitteschön daher. Es warat wegen dem Kleinen Deutschen Eck." So is des in deni "Soizbuaga Nochrichtn" gstondn, am 27. Juli 2015. Und donn no ...