Liebe Nachbarinnen, liebe Nachbarn - Bayern! Teil VII

Ja mei, diese Bayern! Sie haben a echte Freid mit eanari Bräuch. I glab, bei deni ghern sogar Dauer-Baustellen auf den ihrigen Straßen zum erweiterten Brauchtum.

"Mia samma doch irgendwie oans. Mia leben doch gmiatlich nebeneinand. Deshalb kammat i heit mit einem Bitteschön daher. Es warat wegen dem Kleinen Deutschen Eck."

So is des in deni "Soizbuaga Nochrichtn" gstondn, am 27. Juli 2015 (!). Und donn no a paar Moi. Gonga is um a hinigs Stückerl Stroßn, des den Flachgau mit dem Pinzgau verbindt. Nur damit's no amoi gsogt is: Die Streckn führt über die deutsche B21 vorbei an Bad Reichenhall, durch Schneizlreuth bis ...