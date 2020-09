Mary Alp wird vom Duden nicht gehypt

Die neue Ausgabe ist da - mit 148.000 Begriffen. Nur dieser eine fehlt noch.

Manche sagen, der Sommer hätte heuer keinen Funfact gehabt (oafoch koa Gaudi gmocht). Der touristische Groove habe gefehlt (zwench los warat gwen).

Andere wieder meinen, die Berge, die Seen und vor allem die Radwege wären in den letzten Wochen totaly overcrowded gewesen (voi üwalafn; so üwalafn wie no nia!). Mega uncool (nit recht gmiatlich)!

Ja, heute reden die Menschen so. Denglisch halt. A bissl Deutsch, a bissl Englisch. Man fühlt sich dann irgendwie klüger. A wench ...