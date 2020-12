Ochs & Esel können jetzt die Quarantäne verlassen

Viel dürfen wir derzeit ja nicht mehr. Eines ist aber in jedem Fall erlaubt. Daheimbleiben. Also dort, wo wir sind. Natürlich gelten für manche wieder einmal Ausnahmen!

Stimmt. Sie haben recht. Ganz entrisch, also unheimlich, könnt einem werden, wenn man genauer hinschaut. Weil, da stehen sie, ohne Mund-Nasen-Schutz auf engstem Raum beieinander. Keiner achtet auf den Abstand. Nun gut. Sie sind zwar nicht verheiratet und das Kind von jemand anderem, aber es handelt sich ja doch um eine Art Familienverband. Außerdem spielt sich das alles nicht in einem geschlossenen Raum ab. Die Stallung ist gut mit Frischluft versorgt. Damit ist das, was da vor sich geht, wohl ...