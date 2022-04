Omoasn, Bleami & Liebespaare: Attention, mia kemman!

Nichts bleibt verborgen. Aber schon gar nichts. Alles kommt ans Licht. Ob er oder sie es will oder nicht. Warum? Wegen der "City Nature Challange" in Salzburg.

Hugh! Das House of Nature (Haus der Natur) hat gesprochen. Beziehungsweise gemailt. Nämlich: "Salzburgs Artenvielfalt entdecken: Die City Nature Challenge 2022. Von 29. April bis 2. Mai 2022 haben 400 Städte auf der ganzen Welt ein Ziel: So viele Tiere und Pflanzenarten zu erfassen wie möglich. Dabei dokumentiert die Bevölkerung - also wir alle - an vier aufeinander folgenden Tagen die Artenvielfalt anhand von Fotos oder Tonaufnahmen und teilt sie auf einer Beobachtungsplattform. Und schon zählt die Beobachtung!" Eingeladen sind ...