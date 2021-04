Post zu "Goldnuggets" & "Mushroom Lodges"

Zweitwohnsitze, spezielle Grundstücksverkäufe und interessante Baugründe auf recht steilen, nassen Hängen waren vergangene Woche das Thema. Hier einige Reaktionen.

Lieber Herr Bayer!

Vielen Dank für den heutigen Lokalpatrioten! Es ist so herrlich, ihn beim Morgenkaffee zu lesen und den Tag mit einem kräftigen Lacher zu beginnen. Ich komme aus dem nördlichen Pongau (Gemeinde Werfen) und wir als Gemeinde (bin Gemeindevertreterin) sind froh, dass wir diese "Schwammerl" (Mushroom Lodges) nicht genehmigt haben bzw., wie unser Bgm. Hubert Stock heute geschrieben hat, dass die "Schwammerl" bei uns keine Saison haben. Bitte weiter dranbleiben am Flächenverschandelungswahnsinn in unserem Salzburg. Habe ...