Und in der Luft liegt der Geruch von Córdoba

Logisch denkenden Menschen war es immer klar. Jetzt "nach der Klatsche" versteht es die CSU in Bayern aber noch immer nicht, dass ihre Mautpläne ein Schuss in den Ofen waren.

Ein Blick zurück: "Als Córdoba 1978 - in Österreich nur Córdoba oder auch Wunder von Córdoba, in Deutschland Schmach von Córdoba oder Schande von Córdoba - wird das Fußballländerspiel bezeichnet, das am 21. Juni 1978 im Rahmen der Fußball-WM 1978 in Córdoba, Argentinien, ausgetragen wurde. Im letzten Spiel der Zwischenrunde unterlag die deutsche Fußballnationalmannschaft als amtierender Weltmeister der österreichischen Nationalmannschaft mit 2:3. Beide Mannschaften schieden aus dem Turnier aus." So steht es in Wikipedia. Liest sich immer noch wirklich schön, oder? Und neulich, also vor ganz wenigen Tagen, folgte Córdoba 2.

Im "Münchner Merkur": "Die Pkw-Maut ist gescheitert. Der Europäische Gerichtshof hat die Pläne der Regierung gestoppt. Das ist nicht nur für die CSU ein Desaster, sondern auch für den Steuerzahler. Eigentlich sollten mit der Maut Milliarden eingenommen werden. Jetzt müssen die Bürger draufzahlen. Alle bisherigen Ausgaben waren umsonst. Allein für Gutachten und Beratung flossen bereits mehr als 40 Millionen Euro, das berichtet Focus online."

Echte Fachleute waren da also am Werk. Wir Österreicher sagen dazu: "A blede Gschicht!"

Ja, und weiter meldete der "Merkur": "Nach Informationen der ,taz' werden die Kosten zur Vorbereitung der Pkw-Maut bis Jahresende sogar auf 128 Millionen steigen." Gratuliere. Ein echter Dreifachjackpot also!

Auch Daniela Ludwig kam zu Wort. Die CSU-Verkehrsexpertin meinte: "Das hat natürlich wehgetan, vor allem weil es für uns alle sehr überraschend kam."

Echt jetzt? In der EU bastelt sich jeder sein eigenes Gleichheitsprinzip oder wie? Und dann ist frau überrascht?

Weiter meinte sie: "Wir hatten ja ein durchaus überzeugendes Plädoyer des Generalanwalts Richtung EuGH für unsere Pkw-Maut." Auf die Frage nach einer möglichen Klage gegen Österreich sagte sie: "Als Nachbarin zu Österreich überlege ich mir das ernsthafterweise, ob man das nicht mal in die Diskussion bringt. Denn was die Österreicher machen im Transitverkehr, stößt mittlerweile auch an meine Toleranzgrenzen." Verlieren fällt manchen eben sehr schwer. Auch echten Expertinnen. Deutschlands Verkehrsminister Scheuer stellte klar: "Es ist eine Niederlage im Elfmeterschießen."

Tschuidigens, lieber Herr Minister: Das Foul hat aber vor allem die CSU begangen. Oder?