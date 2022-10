Was sich nicht reimt? Raumordnung & Oberpinzgau

"Znaxt" also neulich, ist ein dehnbarer Begriff. Dieses "znaxt" ist in den 1990 Jahren verankert. Beruflich war ich viel im Oberpinzgau unterwegs. Ich habe diese offene, schöne Landschaft immer geliebt. Die Dörfer, die wunderbaren, stolzen Bauernhöfe. "Znaxt", ja das ist schon eine Weile her.

"Der Oberpinzgau braucht einen besseren Hochwasserschutz. Das Land Salzburg hat deshalb gemeinsam mit Fachleuten acht mögliche zusätzliche Standorte für Schutzbauten in den Tauerntälern herausgearbeitet. Gemeinsam mit allen Beteiligten werden hier die besten Lösungen gesucht. Mit Grundeigentümern, Naturschutzorganisationen und Nationalparkvertretern geht es diese Woche um die Abstimmung der Schutzbauten mit Flora und Fauna."

Das wurde "znaxt" vom Land mitgeteilt. Alles andere als ein gemeinsamer Weg der rasch eingeschlagen wird, wäre fatal.

Aber, halt: Das kann nur Hand in Hand damit gehen, dass im Oberpinzgau endlich auch eine Raumordnung umgesetzt wird, die ihren Namen verdient. Die offene Landschaft ist vielfach ohne Plan und Ziel verbaut. Und manche architektonische Meisterleistung erstaunlich. Vom malträtierten Talboden wuchert es weiter die Hänge hinauf. Diese Raum braucht endlich Ordnung. Dass die Bürgermeister daran scheiterten, wurde in den letzten 30 Jahren "eindrucksvoll" bewiesen.