Wie wird das werden ohne Dörte & Jens?

Weil Drinnenbleiben angesagt ist, findet man draußen allerhand - dank Internet.

Erster Fund: Dörte & Jens ganz allein zu Haus? Sie haben richtig Angst davor. In der FAZ ("Frankfurter Allgemeinen Zeitung") stand: "Die Hälfte der Bundesbürger rechnet mit einem Weihnachtsfest in der Isolation. Konkret befürchten 52 Prozent, dass die Haushalte in Deutschland wegen der Coronakrise getrennt feiern müssen. Dass Restaurants, Kneipen und Cafés rund um die Feiertage geschlossen bleiben müssen, erwarten 53 Prozent. Gefragt nach dem Gefühl mit Blick auf Weihnachten nennt die Hälfte negative Gefühle wie Sorge (19 Prozent), Traurigkeit ...