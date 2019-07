Im Jahr 2012 bewahrte EZB-Präsident Mario Draghi die Eurozone vor dem Zerfall. Seitdem verfolgt die Notenbank eine extrem lockere Geldpolitik. Wenige Monate vor dem Ende seiner Amtszeit könnte Draghi noch einmal nachlegen.

Vor nunmehr sieben Jahren, am 26. Juli 2012, sagte Mario Draghi bei einer Rede auf einer Investment-Konferenz in London den wohl wichtigsten Satz in seiner Amtszeit als Präsident der Europäischen Zentralbank. Die EZB sei im Rahmen ihres Mandats "bereit, alles ...