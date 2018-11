Bierdeckel, Servietten und gute Geschichten

Geschichten könnten helfen, Vorgänge in der Wirtschaft besser zu verstehen und zu erklären, sagt Ökonom Robert Shiller.

Unser Leben dreht sich um Geschichten. Wenn Menschen nach Erklärungen suchen, flüchten sie in Geschichten. Wenn sie sich über eine

Sache unterhalten, betten sie ihre Argumente in Geschichten ein, um sie für das Gegenüber besser verständlich zu machen. Diese zutiefst menschliche Eigenschaft will der mit dem

Nobelpreis ausgezeichnete Ökonom Robert Shiller nutzen, um besser erklären zu können, warum es zu Krisen in der Wirtschaft kommt.