China greift in die US-Portokasse. Da geht bei Trump die Post ab.

Die USA haben recht, wenn sie dagegen Sturm laufen, dass China die Welt mit Billigware überschwemmt und dabei noch Porto spart.

Auf der wirtschaftspolitischen Agenda steht die Angst vor Währungs- und Handelskriegen seit Monaten ganz oben. An beiden Fronten wechseln Licht und Schatten in rascher Abfolge. Was das Verhältnis des US-Dollar zum Yuan angeht, hat sich die Lage zuletzt etwas entspannt. Zwar hat der Yuan seit April neun Prozent gegenüber dem Dollar eingebüßt und das US-Finanzministerium erwartet, dass sich das Handelsdefizit dadurch vergrößern wird. Dennoch sah es davon ab, den Herren in Peking die Manipulation ihrer Währung vorzuwerfen.