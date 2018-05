Cornflakes für das Volk und Politiker auf Abwegen

In Venezuela stehen am Sonntag Präsidentenwahlen an. Falls kein politisches Wunder passiert, wird der seit 2013 amtierende Nicolás Maduro wiedergewählt. Erstaunlich, wenn man sich vor Augen führt, dass das Land in der bisher größten Wirtschaftskrise steckt.

Das Volk hungert, es fehlt am Nötigsten zum Leben, im April betrug die Inflation unvorstellbare 13.800 Prozent. Das erdölreichste Land der Welt schafft es nicht einmal mehr, aus dem Bodenschatz Kapital zu schlagen. Die Einnahmen aus dem Ölverkauf sinken kontinuierlich. Verzweifelte Bürger verlassen zu Hunderttausenden das Land, auch ausländische Unternehmen geben auf. Zuletzt hat sich der US-Cornflakes-Hersteller Kellogg nach 57 Jahren zurückgezogen. Für Maduro kein Problem, er hat die Fabrik "an die Arbeiter zurückgegeben". Blöd nur, dass die Menschen kein Geld haben, um sich Cornflakes kaufen zu können.