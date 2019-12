Das Leben in der 24-Stunden-Gesellschaft

Die moderne Gesellschaft würde nicht funktionieren, wären da nicht viele Menschen, die in der Nacht arbeiten.

"Die Fabrikanten führten daher das schändliche System des Nachtarbeitens ein. Man kann sich leicht denken, welche Folgen eine solche dauernde Beraubung der Nachtruhe, die durch keinen Tagesschlaf zu ersetzen ist, auf die körperliche Lage (…) haben musste", schrieb Friedrich Engels 1844 zur Lage der arbeitenden Klasse in England. Für Kinder unter 16 Jahren wurde Nachtarbeit in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie 1842 per Gesetz verboten. Ein halbes Jahrhundert später kam es zum allgemeinen Verbot der Nachtarbeit für Frauen. Jenen, die dafür eintraten, ging es aber nicht um den Schutz der Gesundheit der Frauen, zentrales Argument war deren sittlicher Verfall. In Österreich wurde das Nachtarbeitsverbot für Frauen 1885 eingeführt, es wurde erst 2002 aufgehoben, weil es dem Gleichheitsgrundsatz der Europäischen Union widersprach.

Die Geschichte hat es gut gemeint mit Frauen und Kindern, zumindest in unseren Breiten. Anderswo herrschen teils noch Zustände wie zur Zeit der industriellen Revolution. Bei uns werden Kinder nicht mehr gezwungen und Frauen können frei entscheiden, ob sie in der Nacht arbeiten wollen. Nachtarbeit ist aus der modernen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken - nicht bloß in der industriellen Produktion, sondern in vielen anderen Bereichen. Rund 760.000 Personen (davon etwa ein Drittel Frauen) arbeiten in Österreich in der Nacht, zwischen 22 und 6 Uhr. 260.000 davon regelmäßig, den überwiegenden Teil ihrer Arbeitszeit.

Dass in der Nacht gearbeitet wird, hat zum einen technische und wirtschaftliche Gründe. "Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will", heißt es im Bundeslied des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins von 1863. Aber es darf keinen Stillstand geben. Wenn schon die Menschen ruhen und pausieren, dürfen zumindest die Maschinen nicht schlappmachen und müssen rund um die Uhr laufen. Je weniger oft der Produktionsprozess unterbrochen wird, umso besser für die Produktivität.

Es gibt auch soziale Gründe für Nachtarbeit. Wir brauchen Licht und Energie zum Heizen. Der öffentliche Verkehr muss fließen, die Menschen brauchen medizinische Versorgung, sie werden nicht nur am Tag krank. Und da sich Brände und Einbrecher nicht an fixe Dienstzeiten halten, gibt es auch für Feuerwehr und Polizei keinen Feierabend. Der Begriff hat auch für Tagarbeiter viel von seiner Bedeutung verloren. Die Zeit, in der in der Wirtschaft abends Ruhe einkehrte, ist vorbei, in der 24-Stunden-Gesellschaft verschwimmen die Grenzen. Alle, die in der Nacht schuften, kennen sowieso keinen Feierabend, ihre Arbeit beginnt, wenn sie für andere zu Ende geht.

Nachtarbeit ist da und geht nicht weg. Im Gegenteil, neue Geschäftsfelder lassen neuen Bedarf an Nachtarbeit entstehen, etwa der

Onlinehandel. Das Versprechen an Kunden, bestellte Ware schon nach 24 oder 48 Stunden zu erhalten, hält nur, weil in der Nacht eingepackt und verschickt und in der Früh zugestellt wird. Dass in der Logistikbranche nicht immer die besten Arbeitsbedingungen herrschen, ist ein offenes Geheimnis. Wie es beim Onlineriesen Amazon des Nächtens zugeht, beschrieb der französische Journalist Jean-Baptiste Malet vor ein paar Jahren in einem Buch. Darin erzählt er seine Erfahrungen, nachdem er sich in Günter-Wallraff-Manier für sechs Wochen in der Vorweihnachtszeit inkognito als Leiharbeiter in

einem Lager von Amazon verdingte. Bei den Arbeitsabläufen, die er schildert, fühlt man sich um ein Jahrhundert zurückversetzt.

Aber selbst wenn die Bedingungen besser sind, steht fest: Nachtarbeit ist nicht gesund. In der Nacht arbeitet der Mensch gegen seine innere Uhr. Das geht auf Dauer nicht ohne gesundheitliche Schäden. Dass Nachtarbeit, wie manche Studien behaupten, krebserregend sein könnte, ist umstritten. Nachgewiesen sind hingegen Schlafstörungen sowie Stoffwechsel- und Herzerkrankungen.

Daher sind Unternehmen gefordert, auf die Gesundheit ihrer Schicht- und Nachtarbeiter besonders zu achten und die negativen Folgen, so gut es geht, abzumildern. Das geht mit kluger Organisation, mit Beratung, mit gesunder Ernährung und mit Angeboten für Sport. Dass die höhere Belastung mit Zuschlägen honoriert wird, ist gut, noch wichtiger für die Regeneration ist der Ausgleich über Zeitguthaben.

Aber auch der Nachtarbeiter selbst muss achtsam sein. Die Zeit, die man mit Familie und Freunden verbringen kann, wird knapper, man muss das Privatleben besser organisieren, damit die sozialen Kontakte nicht abreißen.

Für viele von uns, die keine Nachtarbeit leisten müssen, sondern nur deren Früchte genießen, bleibt sie meist unsichtbar. Aber sie wird erledigt. Das sollte man sich in Erinnerung rufen, wenn man sich wieder einmal ärgert, dass einen die Müllabfuhr oder der Lieferwagen vor dem Supermarkt aus dem Schlaf holt. Die selben Menschen, die sich über die Lkw-Kolonnen auf den Autobahnen empören, stehen am nächsten Tag im Supermarkt und jammern, dass das Lieblingsjoghurt im Regal fehlt oder mitten im Winter keine Erdbeeren da sind.

Die Welt wäre ohne die Hunderttausenden Menschen, die in der Nacht arbeiten, ärmer. Ohne das, was die "guten Geister der Nacht" oft unbedankt leisten, wären die Tage finsterer. Nachtarbeit lässt sich nicht abschaffen, es wäre damit auch niemandem gedient, im schlimmsten Fall verlören Menschen ihren Job. Entscheidend ist, dass Arbeit unter menschenwürdigen Bedingungen abläuft. Da gibt die Wirtschaftsgeschichte Hoffnung. Die Zustände, unter denen wir heute arbeiten, sind um ein Vielfaches besser als früher. Am Tag und in der Nacht.

Arbeiten, wenn andere schlafen. Ohne Nachtarbeit stünde das Leben unserer Gesellschaft still. Was heißt es für den einzelnen, wenn die Nacht zum Tag wird? Was können Betriebe tun, um Nachtarbeit erträglich zu machen? Und was sagen Betroffene? Diesen Fragen gehen die SN in den nächsten Tagen nach.