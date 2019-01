Das Weltwirtschaftsforum im Banne der "Tiden des März"

Brexit und Zölle. Im März dieses Jahres könnte sich das Schicksal der Weltwirtschaft wenden - leider nicht zum Besseren.

Beim diesjährigen Klassentreffen von Tausenden Politikern, Konzernlenkern und Vertretern von Wissenschaft und Zivilgesellschaft in Davos glänzten ein paar Prominente durch Abwesenheit. US-Präsident Donald Trump nahm sein Credo "America First" wörtlich und blieb dem Weltwirtschaftsforum wegen des Shutdowns der US-Verwaltung fern. Die britische Premierministerin Theresa May folgte der Devise "Brexit First", in ihrem Plan B war für Davos kein Platz. Emmanuel Macron schließlich waren die Gelbwesten notgedrungen näher als die Daunenjacke, auch er blieb zu Hause.