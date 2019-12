Alan Greenspan versprühte mehr Glamour als Paul Volcker. Aber er war der Notenbanker, der in den USA die Inflation besiegte.

Dass sich die US-Notenbank in den 1970er-Jahren gegen Inflationsraten in zweistelliger Höhe stemmen musste, ist angesichts des Niedrigzinsumfelds in den USA und auch in Europa schwer vorstellbar. Eine sich immer schneller drehende Preisspirale hatte die USA fest im Griff. Das ...