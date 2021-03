Die Frauen und der Markt: "Darf es ein bisschen mehr sein?"

Ob auf dem Arbeitsmarkt oder dem Finanzmarkt - immer mehr Frauen bestimmen selbst darüber, wo ihre Grenzen liegen.

Ohne Frauen lief in der Wirtschaft nie etwas. Aber ihre Rolle hat sich im Lauf der Jahrhunderte stark verändert. In der vorindustriellen Zeit spielte sich Frauenarbeit vor allem in den eigenen vier Wänden ab, Homeoffice gab es schon damals. Später zogen die Frauen weiter in die Fabriken und landeten dann auch in den Büros. Hausarbeit und Kinderbetreuung liefen immer "nebenbei" mit, damals wie heute.

Aber hier auf dem Marktplatz liegt es nahe, sich mit der Rolle der Frau ...