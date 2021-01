Die Inflation ist nicht tot- sie liegt im künstlichen Tiefschlaf

Das allgemeine Preisniveau erhöht sich seit Jahren nur moderat. Ob das so bleibt, ist offen, eine Explosion der Preise ist aber nicht in Sicht.

In der Eurozone lag die jährliche Inflationsrate im Dezember bei minus 0,3 Prozent, im gesamten Jahr geht sich vielleicht ein Plus in dieser Höhe aus. Auch in den USA hat sich der Preisauftrieb stark verlangsamt und liegt bei rund einem Prozent. In Japan oszilliert die Inflationsrate seit Jahren rund um den Nullpunkt. Ist die Inflation besiegt, wie einige sagen? Und wie löst man das Rätsel, das Ökonomen seit Jahren umtreibt, warum die Billionen, die Notenbanken und Staaten in die Wirtschaft ...