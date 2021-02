Die Inflation - oder wird aus dem lahmen Gaul ein Rennpferd?

Es ist möglich, dass die Preise nach der Pandemie stärker steigen. Dass sie außer Kontrolle geraten, ist höchst unwahrscheinlich.

Seit in der Finanzkrise 2008 und ein paar Jahre darauf in der Euro-Schuldenkrise die Notenbanken die Geldschleusen öffneten, geht Angst vor einem massiven Anstieg der Inflation um. Das viele Geld würde sich irgendwann den Weg in die Realwirtschaft bahnen und die Preise in die Höhe treiben. Zwar gab es bei den Inflationsraten seit der Finanzkrise ein munteres Auf und Ab, aber mit Ausnahme von 2011, wo sie in der Eurozone an der Drei-Prozent-Marke kratzten, hielt die Europäische Zentralbank die Preise ...