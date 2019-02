Die Kubaner müssen wohl noch lang auf ein Cuba libre warten

Die Führung in Havanna lässt über eine neue Verfassung abstimmen. Eine neue Revolution bringt sie für die Kubaner nicht.

Zu Beginn dieses Jahres wurde am Grab von

Fidel Castro der 60. Jahrestag der kubanischen Revolution in Kuba gefeiert. Zwei Monate später stimmen die Kubaner am Sonntag über die neue Verfassung ab. Alle, die darauf gesetzt hatten, dass Kuba damit einen ersten Schwenk hin zu einer Demokratie und Marktwirtschaft machen würde, mussten ihre Hoffnungen bereits im Dezember begraben, als die Nationalversammlung über die Verfassung abstimmte. Da tauchte der Bezug zum Kommunismus, der vorher verschwunden war, plötzlich doch wieder im Text des zur Magna Charta hochstilisierten Dokuments auf. "Nur im Sozialismus und Kommunismus kann der Mensch zu voller Würde gelangen", heißt es in der Präambel und im Artikel 5 wird die kommunistische Gesellschaft als Ziel festgeschrieben. Politisch also nichts Neues unter der karibischen Sonne. Abgesehen davon, dass sich ein Präsident und ein Regierungschef künftig die Macht an der Staatsspitze teilen und die Zeit für politische Ämter auf zwei mal fünf Jahre begrenzt wird. Der Weg in eine Demokratie ist also noch weit.