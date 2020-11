Die Lichtgestalt in der Regierung von Präsident Joe Biden

Den Haushalt konsolidieren und die wirtschaftlichen Beziehungen der USA neu ordnen: Janet Yellen traut man diese Aufgaben zu.

Seit bekannt wurde, dass der neu gewählte US-Präsident Joe Biden Janet Yellen zu seiner Finanzministerin machen will, reißen die Ovationen für diese Personalentscheidung nicht ab. Biden wird für seine kluge Wahl gepriesen und über Yellen ergießen sich Lobeshymnen von Ökonomen und Kommentatoren. Yellen wird damit nicht nur die erste Frau sein, die es an die Spitze der US-Notenbank schaffte, sondern auch der erste weibliche Finanzminister in der 231-jährigen Geschichte des Ressorts, die 1789 mit Alexander Hamilton als erstem Hüter der ...