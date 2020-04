Banken haben jetzt die Chance, sich ihrer ursprünglichen Aufgabe zu besinnen.

Die Wirtschaftskrise, die sich im Gefolge der Covid-19-Pandemie entwickelt, überstrahlt in ihrer Dimension alles, was seit 1945 da war. Was damals an ökonomischen Ressourcen durch den Krieg vernichtet wurde, erledigt jetzt ein Virus. Große Teile der Wirtschaft sind lahmgelegt, es ...