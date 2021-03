Die Sorge vor dem Lockdown des Unternehmergeistes

Auf und zu - seit einem Jahr befinden sich viele Betriebe im Stand-by-Modus. Nur mit ihnen wird der Neustart der Wirtschaft gelingen.

Der 16. März 2020 war ein Tag, an dem in Österreich Unvorstellbares geschah. Weite Teile des gesellschaftlichen Lebens wurden von der Politik stillgelegt - Schulen und Universitäten wurden geschlossen, strenge Ausgangsbeschränkungen verhängt, und auch die Wirtschaft wurde zugesperrt. Die Produktion lief zwar weiter, aber der Handel kam bis auf die Grundversorgung zum Erliegen, Cafés, Bars und Restaurants blieben zu. Dieser erste Lockdown dauerte knapp einen Monat und vernichtete zwölf Mrd. Euro an Wertschöpfung, die Arbeitslosenzahl sprang binnen weniger Wochen über ...