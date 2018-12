Die Suche nach dem richtigen Maß

Das Wesen des Wirtschaftens besteht im Beseitigen des Mangels. Aber was tun, wenn diese Aufgabe erfüllt ist und der Überfluss vom Segen zum Problem wird? Dann müssen wir uns entscheiden - zwischen mehr oder besser.

Ihr wisst ja gar nicht, wie gut es euch geht. Wir hatten nicht viel. Aber es hat uns an nichts gefehlt. Wir waren trotzdem glücklich und zufrieden. Welcher heute 30- bis 50-Jährige hat diese Sätze nicht schon mehr als ein Mal von seinen Eltern gehört? Und wie oft haben wir sie in dieser oder abgewandelter Form an unsere Kinder weitergegeben? Man sieht, wir beschäftigen uns im Alltag ständig mit dem Wachstum der Wirtschaft und seinen Folgen - dem Mangel und immer öfter auch mit dem Überfluss. Und wir merken, dass wir zunehmend Probleme haben, mit beidem souverän umzugehen.