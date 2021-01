Die verkehrte Welt des Schuldenmachens

Wenn Gläubiger bei ihren Schuldnern in der Schuld stehen, läuft etwas falsch. Wie Notenbanken den Anleihenmarkt aushebeln.

Der Begriff "neue Normalität" hat in der Coronakrise einen enormen Aufschwung erfahren. Weil sich alle danach sehnen, dass das Leben so wie vor der Pandemie wieder in geordneten Bahnen läuft, bereiten Politiker uns darauf vor, dass sich die Dinge zwar bessern werden, aber nicht alles so sein wird wie vor der Krise. Was die neue Normalität nach Corona für uns bereithält, ist offen - im Finanzsektor ist sie längst Realität. Dort ist schon geraume Zeit nichts mehr so wie früher ...