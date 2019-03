In US-Banken sieht man die Sache mit dem Anzug nicht mehr so eng - und die Notenbank ist beim Testen nicht mehr so streng.

US-Investmentbanken sorgen ja eher selten für positive Schlagzeilen. Entweder versenken sie das Geld ihrer Kunden oder sie bezahlen ihre Manager so obszön hoch, dass den Menschen vor Empörung die Luft wegbleibt. Da schadet es nicht, wenn man einmal eine positive ...