Ein Schreckensjahr für die Welt und die Wirtschaft

Den wirtschaftlichen Schaden der Coronakrise hat der Staat begrenzt. Für den Aufschwung braucht er die Hilfe des Privatsektors.

Ein Jahr ist es her - da ging in Europa die Sorge um, der Ausbruch des Coronavirus in der Region um die Stadt Wuhan könnte Chinas Volkswirtschaft in die Tiefe reißen. Da China auch ökonomisch eine globale Großmacht ist, fürchtete man, die Weltwirtschaft könnte Schaden nehmen. Helmut Hofer, Ökonom am Institut für Höhere Studien, warnte Ende Jänner noch vor Panik. "Wirklich spürbare Auswirkungen wird es erst geben, wenn es zu einer Pandemie kommt. Danach schaut es im Moment noch nicht ...