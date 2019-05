Theresa May wurde zum Verhängnis, was David Cameron mit der von ihm ausgerufenen Volksabstimmung über die EU-Mitgliedschaft vor drei Jahren ins Rollen brachte. Es folgte ein Drama von Shakespeare'scher Dimension.

Die Vorgänge, die wir dieser Tage in Westminster beobachten, tragen gleichermaßen komische und tragische Züge in sich. Damit, dass die Briten doch noch an den EU-Wahlen teilnehmen mussten, wurden die schlimmsten Albträume von Nigel Farage wahr. Doch welche Ironie - ...