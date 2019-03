Eine Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank wäre der Beweis, dass aus der Finanzkrise die falschen Lehren gezogen wurden.

Jetzt reden sie also doch miteinander, die Vorstände der Deutschen Bank und der Commerzbank. Sie wollen ausloten, ob man zusammen besser dasteht als allein. In vier bis sechs Wochen will man wissen, ob man es miteinander versucht. Halb zog es ...