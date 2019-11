Auch Notenbanken können sich dem Ruf, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, nicht entziehen. Man sollte sich nicht zu viel erwarten.

Mit dem Wechsel an der Spitze der Europäischen Zentralbank gingen zahlreiche Hoffnungen einher. Die größte, dass sich an der lockeren Geldpolitik ihres Vorgängers Mario Draghi rasch etwas ändern würde, zerfiel schon vor dem Antritt von Christine Lagarde in der EZB ...