Hohe Zölle, keine Zinsen und Freiheit für die Griechen

Die Wirtschaftsmächte im Handelsstreit und die Briten auf dem Sprung. Zehn Jahre nach der Lehman-Pleite war auch 2018 ziemlich viel los.

America First: Die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump ist die Konstante in einem sonst sehr bewegten Jahr. Trump startet im Frühjahr mit Einfuhrzöllen auf Aluminium und Stahl und bleibt seiner Linie treu. Im Lauf des Jahres liefern sich China und die USA einen Wettlauf mit wechselseitigen Strafzöllen. Erst beim G-20-Gipfel im Dezember vereinbaren Trump und Chinas Präsident Xi Jinping einen 90-tägigen Waffenstillstand. Die EU fährt eine Doppelstrategie. Weil man mit Härte nicht weiterkommt, lässt man den Charme spielen und schickt Kommissionschef Jean-Claude Juncker nach Washington. Dem gelingt es wider Erwarten zwar nicht, Trump zu küssen, aber dieser legt Juncker die Hand aufs Knie und sagt zu, mit Europa verhandeln zu wollen.

Bankenaufsicht I: Über Europas Banken wacht ab 2019 ein Italiener. Chef der Eurogruppe ist seit Anfang 2018 ein Portugiese. Manche Nordlichter in der Eurozone treibt schon die Sorge um, dass im November 2019 Mario Draghi an der Spitze der Europäischen Zentralbank von einem Griechen abgelöst werden könnte.

Bankenaufsicht II: In Österreich treibt eine Entscheidung des Finanzministers die Angestellten der Oesterreichischen Nationalbank auf die Straße. Sie protestieren dagegen, dass sie zur Finanzmarktaufsicht wechseln sollen, die künftig für die Bankenaufsicht zuständig ist. Schwacher Trost für die empörten Notenbanker - für sie ändert sich möglicherweise das Dienstrecht, aber nicht der Dienstweg - das Bürohaus der FMA ist nur ein paar Hundert Meter von der Notenbank entfernt.

Brexit: Die meiste Zeit köchelt das Thema auf Sparflamme. Gegen Jahresende bringt Theresa May das Feuer aber zum Lodern. Der von ihr ausgehandelte Deal kommt bei einem großen Teil ihrer Parteifreunde so gut an, dass manche überlegen, öffentliche Hexenverbrennungen wieder einzuführen. Doch Teflon-Theresa geht unbeirrt durch das Fegefeuer der Eitelkeiten von Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg und Co.

Danske und Deutsche Bank: Beide zeigen

eindrucksvoll vor, dass Banken das Geld ihrer Kunden nicht nur vermehren und manchmal leider auch versenken können. Nein, sie reinigen es auch. Deutschlands größte Bank hat dem dänischen Geldhaus bei der Geldwäsche im Ausmaß von 200 Mrd. Euro offenbar äußerst großzügig Nachbarschaftshilfe geleistet. Immerhin: Bei einer Razzia mit 170 Beamten Ende November ist die Bank "voll kooperativ".

Griechenland: Schlüpft im August nach acht langen Jahren unter dem Euro-Rettungsschirm hervor. Vermutlich wird es noch genauso lang dauern, bis sich die Griechen von den Hilfspaketen erholt haben, die 290 Mrd. Euro gekostet haben. Eine griechische Zeitung spricht von einer "Entlassung mit elektronischer Fußfessel".

Lehman Brothers: Die größte Pleite in der US-Geschichte jährt sich zum zehnten Mal. Die Bank riss beinahe das Weltfinanzsystem in den Abgrund. Das riesige schwarze Loch, das sich auftat, ist bis heute nicht ganz zugeschüttet. Speed kills: Selten so eindrucksvoll und wörtlich in die Tat umgesetzt wie von der neuen schwarz-blauen Regierung. Sie schafft zwei

arbeitsmarktpolitische Maßnahmen - den

Beschäftigungsbonus und die Aktion 20.000 - am Neujahrstag per Federstrich ab. Prosit 2018!

Zinsen: In Europa die zweite Konstante. Die Null steht, auch 2019. Die US-Währungshüter stellen sich gegen den Präsidenten. Der erklärt sie für verrückt, dennoch erhöhen sie im

Dezember zum vierten Mal den Leitzins. Trump verschlägt es die Sprache, sein Twitter-

Account bleibt stumm. 2018 hat sein Wunder.