Nach 2008 nahm sich die Politik vor, die Finanzmärkte einzudämmen. Mittlerweile geht es mit ihrer Billigung in die Gegenrichtung.

Der Jahrestag der Pleite von Lehman Brothers ist abgehakt, der Alltag hat uns wieder. An den Finanzmärkten geht es munter zu wie eh und je, die New Yorker Börse eilt von Rekord zu Rekord. Da und dort laut werdende Warnungen, es könne nicht ewig so weitergehen, werden in den Wind geschlagen, man will sich die schöne neue Finanzwelt eben nicht vermiesen lassen.