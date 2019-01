In China regiert der Staat in der Wirtschaft beinhart mit. Mit der Digitalisierung entstehen aber auch im Westen neue Monopole.

China und der Westen - das ist eine schwierige Beziehung, eine eigenartige Hassliebe. Beide brauchen einander, aber beide verachten einander in gewisser Weise. In Peking lächelt die politische Führung darüber, wie sich ihre westlichen Kollegen vom Volk hertreiben lassen. Die wiederum hadern damit, wie ausländische Unternehmen in China schikaniert werden.