Unternehmern wird in Österreich nichts geschenkt. Das ist nicht nötig, aber ein wenig mehr Anerkennung für sie wäre angebracht.

Im Café Landtmann an der Wiener Ringstraße fielen früher mehr politische Entscheidungen als in manchem Ministerium. Das Landtmann war und ist ein beliebter Treffpunkt, an dem sich Politiker gern sehen lassen. Mit der Beliebtheit von Cafetier Berndt Querfeld bei der ...