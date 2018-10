Provokation wird zur Geschäftsgrundlage

Aus der Rolle fallen ist leider immer öfter das Credo in Wirtschaft und Politik.

Elon Musk ist unbestritten ein visionärer Unternehmer. Der Milliardär war unter anderem an der Gründung des elektronischen Bezahldienstes PayPal beteiligt, aber seine bekannteste Aktivität ist sicher der Elektroautomobilhersteller Tesla, dessen Chef Musk ist. Flapsige Äußerungen, aus denen ein möglicher Abgang von der Börse herauszulesen war, brachten ihm wegen Irreführung der Anleger eine Klage der US-Wertpapieraufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) ein. Musk lenkte ein, zahlte 20 Mill. Dollar Strafe und muss die Position als Chef des Verwaltungsrats für drei Jahre ruhen lassen. Der Vergleich war noch keine Woche alt, da meldete sich Musk via Twitter (Alarmstufe Rot!) zu Wort. Er bezeichnete die SEC als Shortseller Enrichment Commission, unterstellte der Behörde also, sie leiste jenen Spekulanten Vorschub, die auf fallende Aktienkurse von Tesla wetten. Den Aktionären gefallen Musks verbale Ausritte gar nicht, und der Schuss gegen die SEC ging nach hinten los. Der Aktienkurs brach ein, die Shortseller rieben sich die Hände.