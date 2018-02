Tauben, Falken, Adler und Truthähne - Geldpolitik für Vogelkundler

In der Geldpolitik schadet es nicht, die Wirtschaft aus der Vogelperspektive zu betrachten. In aller Ruhe, ohne ständig zu zwitschern.

An diesem Wochenende findet an der Spitze der US-Notenbank die Wachablöse statt. Die Präsidentschaft von Janet Yellen geht nach nur einer Amtszeit zu Ende. Obwohl Yellen fachlich unumstritten war, versagte ihr US-Präsident Donald Trump weitere vier Jahre an der Spitze der Federal Reserve. Stattdessen bestellte er Jerome Powell zum Nachfolger von Yellen.