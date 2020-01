Umwelt und Wirtschaft Hand in Hand?

Erst entlasten, dann die ökologische Wende. Die ÖVP legt vor, die Grünen hoffen auf den großen Wurf.

Im Zuge der Bildung der neuen Regierung gab es hinsichtlich der Beteiligung der Grünen zwei große Vorbehalte. In der Gesellschaftspolitik war es die vor allem von der FPÖ geschürte Befürchtung, mit den Grünen würde der unkontrollierten Migration Tür und Tor geöffnet. Die findet nicht statt. Im Gegenteil, gerade die türkis-grüne Koalition könnte es schaffen, dass in Österreich endlich eine an Kriterien orientierte Zuwanderungspolitik umgesetzt wird, ohne eine menschliche Asylpolitik infrage zu stellen. Beides täte sowohl der Wirtschaft wie auch dem Zusammenhalt der Gesellschaft gut.

Unter Wirtschaftstreibenden ging die Sorge um, die Grünen würden im Kampf gegen den Klimawandel überziehen und Österreichs Unternehmen mit zu hohen Belastungen aus dem internationalen Wettbewerb preisen. Auch dazu kommt es nicht, jedenfalls waren Befürchtungen, man steuere mit den Grünen auf den ökonomischen Untergang zu, stark überzogen.

Dass die Regierung die Anpassung des Einkommensteuertarifs als vordringlich erachtet, ist vorbehaltlos zu begrüßen, ebenso wie die Tatsache, dass davon auch Bezieher mittlerer und höherer Einkommen profitieren werden. Man sollte nicht übersehen, dass die Grünen mit Werner Kogler (wie schon 2003 mit Alexander Van der Bellen) einen Volkswirt an der Spitze haben. Angesichts der sich abschwächenden Konjunktur ist es überfällig, die Steuerlast der arbeitenden Bevölkerung zu senken. Dass man die Abschaffung der kalten Progression wieder im Talon behält, ist enttäuschend, zumal es die Effekte der Entlastung schmälert.

Die Ökologisierung des Steuersystems startet in homöopathischen Dosen - über Änderungen bei der Lkw-Maut und der NoVA, die Autos mit höherem CO 2 -Ausstoß teurer macht, und die geänderte Abgabe für Flugtickets. Die Kurz- und Mittelstrecke stärker zu belasten ist ein richtiger, in der Höhe aber wohl noch zu geringer Anreiz, um auf die Bahn umzusteigen. Die Senkung der Abgabe für die Langstrecke war eine Verbeugung vor der Luftfahrtbranche.

Dass der große Schritt der Ökologisierung erst 2022 kommen soll, mag grüne Stammwähler enttäuschen. Angesichts dessen, dass auch Experten noch darüber streiten, welches Modell der Verteuerung von schädlichem CO 2 - eine Steuer oder eine Ausweitung des Zertifikatehandels auf bisher nicht erfasste Bereiche - das bessere ist, scheint es aber vernünftig, sich dafür Zeit zu nehmen. Man sollte auch nicht vergessen, dass in Österreich mit der Mineralölsteuer eine Abgabe existiert, die fossile Energieträger belastet. Das alles mag noch zu wenig sein, aber nicht nur den Grünen, auch der ÖVP scheint klar zu sein, dass an ökologischer Kostenwahrheit mittelfristig kein Weg vorbeiführt. Beide haben freilich noch ein gutes Stück zu gehen, um die Pläne Realität werden zu lassen.

Während der Umbau zu einem "grünen" Steuersystem zurückgestellt wurde, klingen die Entlastungen für die Wirtschaft sehr konkret, allen voran die Senkung der Körperschaftsteuer auf 21 Prozent. Über deren Notwendigkeit kann man streiten, man könnte den Akzent auch stärker auf Steuererleichterungen bei Investitionen setzen. Garniert sind die Pläne mit ein paar symbolischen Maßnahmen wie Steueranreizen für österreichische Filmproduktionen oder der Abschaffung der Schaumweinsteuer. Das klingt gut und tut nicht weh.

Dass die Regierung Maßnahmen ergreifen will, um den brustschwachen Kapitalmarkt zu stärken, ist zu begrüßen, bisher ist keine über Bekenntnisse hinausgekommen. Die Anlage in Wertpapiere und Fonds durch eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer für jene attraktiver zu machen, die Papiere länger halten, ist angesichts der Niedrigzinsen ein gutes Signal. Denn auf absehbare Zeit wird es unumgänglich sein, die Chancen, die der Kapitalmarkt bietet, zu nutzen, um privat für das Alter vorzusorgen.

Die Kritik, dass das Regierungsprogramm eine Ansammlung guter Absichten ist, trifft zu, aber dieser Vorhalt galt bisher für noch jeden Koalitionsvertrag. Es stimmt auch, dass über allen Plänen die Unsicherheit schwebt, wie die angekündigten Entlastungen und die teuren Maßnahmen für die Wende in der Verkehrs- und Klimapolitik finanziert werden sollen. Dafür wird man nicht nur das Glück einer gut laufenden Konjunktur und damit solider Einnahmen, sondern auch den Mut brauchen, in der öffentlichen Verwaltung Kosten zu sparen.

In beiden Parteien wird noch viel Überzeugungsarbeit nötig sein, um zumindest einen Großteil dessen, was man auf 326 Seiten niedergeschrieben hat, in die Tat umzusetzen. Angesichts der weiten inhaltlichen Distanz, die Grüne und Türkise überbrücken mussten, war vielleicht nicht mehr möglich. Die Voraussetzungen der österreichischen Wirtschaft für einen stärkeren Schwenk in Richtung einer ökosozialen Marktwirtschaft sind gut. Viele Unternehmen sind in Zukunftsbereichen wie der Umwelttechnik oder der Ver- und Entsorgung international führend, auch dank gut ausgebildeter Fachkräfte. Gelingt es Türkis-Grün, diese Potenziale mit einer klugen Wirtschafts- und Umweltpolitik zu heben, könnten sie das Land tatsächlich in eine gute Zukunft führen.