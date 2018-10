Unglaublich, aber wahr: In Italien ist das Sparen erfunden worden

Ersparnisse des einen sind die Schulden des anderen. In Italien sind diese Rollen zwischen den Haushalten und dem Staat klar verteilt.

Die Regierenden in Italien haben in Europa derzeit nicht den besten Ruf. Und sie tun alles, um ihr Image des trotzigen Schmuddelkindes, das sich nicht an Regeln hält, zu verfestigen. Vor allem die beiden Vizepremiers Matteo Salvini von der Lega und Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio überbieten sich fast täglich darin, dem italienischen Volk lautstark zu vermitteln, dass man sich von der EU-Kommission nicht länger knechten lasse. Die könne so viele Briefe schreiben, wie sie wolle, tönte Salvini zuletzt, man werde sich nicht länger "dämlichen Regeln" unterwerfen. Über das Regelwerk des

Euro könnte man tatsächlich diskutieren.