Von herzlosen Börsianern und mutlosen Konzernmanagern

An der Börse spielt Trump keine Rolle mehr, sie richtet den Blick in die Zukunft. Die US-Konzernlenker arbeiten noch an ihrer Haltung.

In Washington erklimmen radikale Anhänger von Präsident Donald Trump die Stufen und Mauern des Kapitols, nehmen den Sitzungssaal und mehrere Büros in Beschlag. Es herrscht stundenlang Chaos, am Ende gibt es Tote. Die Ereignisse am Mittwoch trugen Ansätze eines Staatsstreichs in sich - angefeuert vom Staatsfeind im Weißen Haus. Trump log aus Angst vor der blauen Welle - einem kompletten Sieg der Demokraten, deren Parteifarbe Blau ist - einmal mehr das Blaue vom Himmel. Trotz der Szenen, die sich vor ...