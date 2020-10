Was die Ökonomie angeht, ist der Papst auf dem Holzweg

In seiner neuen Enzyklika prangert Papst Franziskus einmal mehr die Kräfte des ungezügelten Marktes an. Die Realität ist eine andere.

"Fratelli tutti" - schon der Titel der neuen Enzyklika von Papst Franziskus sorgte für Irritationen, selbst innerhalb der katholischen Kirche. Im Vatikan rechtfertigt man sich, es handle sich um ein Zitat des heiligen Franz von Assisi, selbstverständlich richte sich der Papst an Brüder und Schwestern. Aber der Bettelmönch starb 1226, im 21. Jahrhundert stünde es gerade der katholischen Kirche gut an, so unmissverständlich zu formulieren, dass kein Zweifel daran besteht, dass auch Frauen gemeint sind.

Es ist nicht ...