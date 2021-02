Wenn Leerverkäufer plötzlich mit leeren Händen dastehen

Die Spekulation auf fallende Aktienkurse hat einen üblen Ruf. Den haben sich manche Shortseller verdient, die Börse braucht sie dennoch.

Dass es beim jüngsten Kursgemetzel rund um die Aktie der Videospielekette GameStop am Ende für einige Hedgefonds Game Over hieß, nahmen sogar Menschen wahr, die ansonsten einen großen Bogen um die Börse machen. Die Kapriolen, die der Aktienkurs von GameStop schlug, hatten es ja auch in sich. Erst stieg er auf das Zwanzigfache, um darauf auf ein Siebtel des eben erst erklommenen Hochs zu fallen. Das war für viele nur die Bestätigung ihrer Ansicht, dass es an der Börse nicht ...