Wenn sich Größe nicht als Stärke, sondern als Nachteil erweist

A380 auf dem Boden, Züge von Siemens und Alstom entgleist, Amazon aus der Stadt gejagt - wer Großes vorhat, hat es nicht leicht.

Der deutsch-französische Luftfahrtkonzern Airbus stellt die Produktion des weltgrößten Passagierflugzeugs A380 ein. Der Onlinehandelsriese Amazon begräbt seine Pläne, in der Boomtown New York eine weitere US-Zentrale zu errichten. Und die EU-Kommission erteilt einer Fusion der Zugsparten des deutschen Siemens-Konzerns mit der französischen Alstom eine Absage. Wir leben in Zeiten, in denen hochfliegende Ambitionen ziemlich unsanft auf den Boden der Tatsachen geholt werden.